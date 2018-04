Koop-Ausbruch aus dem Knast - Hinter schwedischen Gardinen

Schon »Brothers – A Tale of Two Sons« (2013) war ein rundum gelungenes Koop-Erlebnis, der neuste Titel vom schwedischen Entwickler Hazelight Studios setzt sogar noch einen drauf. Das Koop-Adventure »A Way Out« nimmt die Spieler mit auf eine Reise in ein Gefängnis der 70er-Jahre. Hier treffen sich die zwei Gefängnisinsassen Vincent Moretti und Leo Caruso. Beide haben etwas gemeinsam: Sie sitzen wegen dem Gangster Harvey im Knast. Als sie dies erfahren schmieden Vincent und Leo einen Plan um aus dem Kittchen auszubrechen. Nun ist Teamwork gefragt: Über den Splitscreen spielt jeder Spieler eine Figur. Beide Handlungsstränge laufen dabei parallel ab. Während Leo sich zum Beispiel aus dem Krankenbett schleicht um ein Werkzeug zu klauen, lenkt Vincent die Krankenschwester ab. »A Way Out« ist ein spannendes Adventure mit packender Handlung und witzigen Dialogen. sob

»A Way Out« www.ea.com