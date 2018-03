× Erweitern Lady Bird

Getauft ist die 17-jährige kalifornische Heldin von Greta Gerwigs (unter anderen Darstellerin in „Frances Ha“) humorvoller und gut beobachteter Geschichte über einen Abnabelungsprozess und erste Beziehungserfahrungen auf den Namen Christine.

Genannt werden möchte sie aber „Lady Bird“. Sie möchte damit zum Ausdruck bringen, sich ihre eigene Identität zu schaffen.

Sie begibt sich auf ihrem Weg aber in ein heilloses Dickicht aus Erwartungen und Behauptungen, hat immer wieder Streit mit ihrer strengen Mutter, die alles besser weiß, es eigentlich aber nicht so meint. Saoirse Ronan spielt diese Jugendliche mit energiegeladenem Elan, Impulsivität und einer Mischung aus Naivität und Neugier. Am Ende wird Fräulein Lady Bird ganz wunderbar gereift sein.

Start: 19. April 2018