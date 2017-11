× Erweitern Lieber leben

Bei den Französischen Filmtagen in Tübingen und Stuttgart ist die Verfilmung dieser auf wahren Begebenheiten beruhenden Geschichte gut bei der Jury angekommen und mit dem Verleihförderpreis belohnt worden.

Sie erzählt davon, wie der HipHop-Sänger Grand Corps Malade als Jugendlicher nach einem mutigen Kopfsprung in ein Gewässer vom Hals abwärts gelähmt in ein Krankenhaus kommt.

In der Reha mit Gleichaltrigen, die einen ähnlichen Schicksalsschlag teilen, lernt er, den Kopf nicht hängen zu lassen, auch wenn er sich sein Ziel, als Sportlehrer zu arbeiten, abschminken kann. Schön an dieser einfühlsamen Komödie ist, dass sich die Protagonisten trotz aller Ängste und sich nicht erfüllender Hoffnungen nicht in ihr Leiden ergeben, sondern Spaß miteinander haben.

Start: 7. Dezember 2017