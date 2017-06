Der Freund hat sie sitzengelassen,

die Reise nach Ecuador aber ist gebucht. Also nimmt Emily (Amy Schumer) ihre über 70-jährige, arg übervorsichtige Mutter (Goldie Hawn) mit. Kann das gut gehen? Es könnte, würden die beiden blonden (sic!) Damen nicht entführt werden. Heraus kommt so was wie Dschungelcamp mit müden Witzen.

Start: 15. Juni 2017