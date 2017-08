× Erweitern Magical Mystery

Sven Regener, Autor des Romans »Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt«, hat mitgeschrieben am Drehbuch dieser Verfilmung. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aufgegriffen werden Fäden, die bereits in »Herr Lehmann« und »Neue Vahr Süd« gesponnen wurden.

Ein bester Freund von Frank Lehmann, sitzt Karl Schmidt (Charly Hübner) nunmehr in der Klappse, die er ab und an zum Besuch einer Eisdiele verlassen darf. Dort trifft er auf Ferdi (Detlev Buck) und lässt sich überreden, mit auf eine Techno-Tour zu gehen. Karl soll dabei den Bus lenken. »Magical Mystery« lässt die Hochzeit des Techno nochmals aufleben, amüsiert dabei mit seinen gescheiterten Existenzen und der Melancholie jener vergangenen Tage. Ein Film, in dem man sich treiben lassen kann.

Filmstart: 31. August 2017