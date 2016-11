× Erweitern Mapplethorpe

Der Dokumentarfilm „Mapplethorpe: Look at the Pictures“ fordert explizit auf, sich die skandalumwitterten Fotografien des 1989 an Aids gestorbenen New Yorker Künstlers näher anzusehen.

Kaum jemand beherrschte das Handwerk des Fotografierens und die Kunst der Schwarz-Weiß-Inszenierung so wie der 1989 verstorbene New Yorker Fotograf Robert Mapplethorpe. Oft eckte der Fotograf mit seinen homoerotischen Bildern an. Die Gradwanderung zwischen Obszönität und Kunst war/ist schmal.

Start: 3. November