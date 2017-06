Die sattsam bekannten Maf ia-Klischees werden in der turbulenten bayerischen Komödie „Maria Mafiosi“ in Landsberg am Lech zu einem spritzigen weißblauen Verwicklungsstadl verwurstet. Alles tutti im Leben der hochschwangeren Polizistin Maria Moosandl (Lisa Maria Potthoff) aus Landsberg am Lech. Der Job macht ihr Spaß. Sonderlich stressig ist er auch nicht, dafür sorgt schon ihr Vater Jürgen Moosandl (Alexander Held) als örtlicher Polizeichef.

Start: 15. Juni