Ethan Hawke, den man als großen Romantiker an der Seite von Julie Delpy kennt, ist hier ein übelgelaunter kauziger Einsiedler.

Auf der Suche nach einer Haushälterin läuft ihm die mehr an bunten Farben denn an Hausarbeit interessierte Maudie (Sally Hawkins) zu. Als Kind an rheumatischer Arthritis erkrankt, ist sie sehr zierlich, humpelt und ihre Hände sind verkrüppelt. Ihre Familie traut ihr daher nichts zu.

Der Weg für das ungleiche Paar ist nicht einfach – aber so hat sich ihre Geschichte 1930 in Kanada zugetragen.

Start: 26. Oktober 2017