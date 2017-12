× Erweitern Meine schöne innere Sonne

Nach einer schwachen und überdrehten Vorstellung zuletzt in „Wie die Mutter, so die Tochter“ gibt sich Juliette Binoche nun wieder angepasst, in Liebesdingen aber nicht weniger verwirrt.

Bei ihrer Suche nach der wahren Liebe sucht die eigenwillige Künstlerin nach langem Herumirren und zahlreichen Enttäuschungen einen Wahrsager (Gerard Depardieu) auf. Gibt es die wahre Liebe wirklich? Oder ist alles nur Utopie? Und welche Kompromisse ist sie bereit dafür einzugehen?

Regie: Claire Denis

Start: 14. Dezember 2017