NaturVision Filmfestival 2018

× Erweitern Foto: Ulrich Pasch Naurvision Filmfestival

NaturVision ist das herausragende Natur- und Umweltfilmfestival in Europa. Seit 17 Jahren präsentiert es mit einem vielfältigen Programm auf höchstem Niveau den Besuchern die faszinierende Schönheit unserer Welt.

Es zeigt die Widerstandsfähigkeit aber auch die Verletzlichkeit unserer Flora und Fauna, stellt sich den drängenden Zukunftsfragen und erzählt von Mut machenden Lösungsansätzen. 2018 findet es vom 19. – 22. Juli im Central Filmtheater und auf dem Arsenalplatz statt.

Über die Jahre ist das Festival gewachsen – parallel zum immer stärker werdenden Interesse an Naturschutz und Nachhaltigkeitsthemen – und begeistert aktuell rund 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Filmen für jede Altersgruppe und einem vielfältigen Rahmenprogramm. Beim internationalen NaturVision Filmwettbewerb, für den in diesem Jahr bereits über 250 Einreichungen eingegangen sind, werden renommierte Filmpreise verliehen – unter anderem der Deutsche Umwelt- und Nachhaltigkeitsfilmpreis und der Deutsche Wildlife Filmpreis.

Das Sonderthema bietet eine Möglichkeit, einzelne Aspekte des Natur- und Umweltfilms in den Fokus zu setzen: 2018 wird mit „Landschaften der Zukunft“ die bedrohliche Verknappung der Ressource Boden, Boden als Spekulationsobjekt, Gefährdung der Artenvielfalt und das Thema „mehr Grün in den Städten“ beleuchtet.

Vielfältigkeit, Kooperation und Nachhaltigkeit sind zentrale Begriffe, die die Arbeitsweise des NaturVision Filmfestivals beschreiben. 2018 kooperiert das NaturVision Filmfestival zum ersten Mal mit dem Übermorgen Markt aus Stuttgart. Vom 20. – 22. Juli werden Start-Ups, Ausstellerinnen, Aussteller und Initiativen aus dem Bereich des nachhaltigen Konsums den Arsenalplatz in einen grünen Marktplatz verwandeln.

Bei der sechsten Ausgabe des NaturVision Science Slam werden auch in diesem Jahr wieder einige Highlights zu erwarten sein und das Schulprogramm bietet sowohl vor als auch während des Festivals für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen eine gelungene Kombination aus Filmerlebnis und Gespräch.

Mit dem Programm „NaturVision tischt auf“, an dem sich Ludwigsburger Restaurants und Firmenkantinen beteiligen, setzt NaturVision ein Zeichen für nachhaltige Ernährung. Ein speziell gekennzeichnetes Gericht wird ab sechs Wochen vor dem Filmfestival kredenzt und besteht aus regionalen, saisonalen und teils auch biologisch erzeugten Zutaten.

Neu in 2018 ist das Klak Fahrradkino, das im Biergarten des Ratskellers am Festivalfreitag mit Einbruch der Dunkelheit startet. Prominente und andere Radlerinnen und Radler sorgen dafür, dass die Bilder laufen können, indem sie unermüdlich in die Pedale treten.