Neu im Traumpalast Nürtingen: Bewegliche Kinosessel

Ab dem 1. Dezember hat der Traumpalast Nürtingen etwas ganz Besonderes zu bieten: Der Saal „Capitol“ verfügt nun über Dolby Atmos Sound und bewegliche Kinosessel. Nachdem der Saal durch ein Unwetter im Frühjahr stark beschädigt wurde, wurde er geschlossen. Jetzt hat er während der

Renovierungsarbeiten eine neue Decke und neue Kinosessel bekommen. Um den Saal noch weiter aufzuwerten, wurden zudem zwölf D-Box Motion Seats und das Soundsystem Dolby Atmos eingebaut.

Die sogenannten D-Box Motion Seats werden über eine eigene Spur, ähnlich einer Tonoder Bildspur, in der Filmdatei gesteuert. Aus den vier Grundbewegungsarten hoch/runter, rechts/links, vorne/hinten und Vibration lassen sich viele Bewegungen kombinieren, die für jeden Film individuell auf die Handlung abgestimmt werden. Über einen Controller am Sitz kann der Zuschauer selbst die Intensität der Bewegungen einstellen. Die beweglichen Kinosessel sind auch schon in den Traumpalast-Kinos Backnang und Leonberg zu finden und erfreuen sich dort einer großen Beliebtheit. Dolby Atmos ist das modernste Soundsystem, das es derzeit auf dem Markt gibt.

Hier kommt der Ton von allen Seiten und sogar der Decke, sodass der Zuschauer in ein eindrucksvolles Klangzelt gehüllt wird, praktisch eine Art 3D-Sound. Dieses Soundsystem kennen und lieben viele Kinogäste schon aus dem Saal „Atrium“. Die effektvolle Kombination aus 3D-Projektion, Dolby Atmos und D-Box Motion Seats lässt den Zuschauer tiefer denn je in den Film eintauchen und verschafft ihm ein unglaublich realistisches Kinoerlebnis. Ein Highlight der nächsten Wochen wird „Rogue One – A Star Wars Story“, der am 15. Dezember startet. Hier kann der Zuschauer im Raumschiff schweben und Erschütterungen im Lichtschwertkampf spüren. Der Vorverkauf für diesen Film hat bereits begonnen.

Weitere Informationen gibt es unter www.traumpalast.de