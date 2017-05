× Erweitern Nocturama

Um das Wesen von Terrorismus geht es im französischen Film „Nocturama“, entstanden noch vor den Anschlägen von Paris.

Herausgekommen sind cinephile Reflektionen über die heutige Zeit. An einem Morgen in Paris setzt eine Handvoll Jugendlicher mit unterschiedlichem Hintergrund zu einem mysteriösen Tanz durch das Labyrinth der Metro und den Straßen der französischen Hauptstadt an.

Es scheint so, als läge dem ganzen ein Plan zu Grunde. Schließlich kommen sie an einem Kaufhaus kurz vor Ladenschluss zusammen. Der Angriff beginnt.

Start: 18. Mai