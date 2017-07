Open-Air-Kinos 2017

× Erweitern Thomas Kottal Open Air Kino Mosbach

Wer seine lauen Sommernächte nicht in dunklen, stickigen Kinos verbringen möchte, für den sind Open-Air-Kinos eine tolle Möglichkeit trotzdem die neuesten Kinofilme zu genießen.

Autokino in der Badewelt Sinsheim

Vom 18. bis 20. Juli verwandelt sich der Parkplatz der

Thermen und Badewelt Sinsheim zum ersten Mal in die Fläche eines Autokinos. Bitte beachten: Es wird ausdrücklich empfohlen den PKW mit nur zwei Personen zu besetzten, da die Sicht von den hinteren Plätzen nicht optimal ist.

Über diesen Link könnt Ihr einer Verlosung teilnehmen und Freikarten gewinnen.

Sommernachtskino in Tübingen

Nach Einbruch der Dunkelheit wird im Alten Schlachthof mitten im Univiertel Tübingens vom 20. Juli bis 05. August eine Auswahl an spannenden, traurigen aber auch witzigen Kinofilmen gezeigt. Für das leibliche Wohl wird im Biergarten, an der Cocktailbar und an der Süsswarentheke gesorgt. Mehr dazu über diesen Link.

Besonderes Special: Liegestuhl-Bereich und Sofa-Lounge. Was gibt es bequemeres, als sich gemütlich einen Film im Liegen anzusehen?

Open-Air-Kino in der Burgruine

Sechs Filme stehen vom 25. bis 30. Juli in Forchtenberg in diesem Sommer wieder auf dem Programm des Kino-Open Airs auf der Burgruine. Los geht es mit der französichen Komödie "Plötzlich Papa". Die Hauptrolle besetzt der aus "Ziemlich beste Freunde" bekannte Omar Sy.

Welche Filme noch gezeigt werden findet ihr hier.

Volksbank Open-Air-Kino-Heilbronn

sehen Sie die besten Filme des Jahres

hören Sie Kinosound in bester Open-Air-Qualität

erleben Sie zauberhafte Momente

Vom 26. Juli (erster Ferientag) bis 14. August findet die 16. Auflage eines der beliebtesten Kultur-Events der Region Heilbronn statt. An 20 Tagen flimmern die besten Filme des Jahres über eine 128 qm große Leinwand. Mehr Infos findet ihr hier.

25. Ludwigsburger Sommernachts Open-Air-Kino

Im Kunstzentrum Karlskaserne feiert das

Sommernachts Open-Air-Kino in Ludwigsburg vom 27. Juli bis 13. August sein 25-jähriges Jubiläum. Neben vielseitiger Gastronomie, einer Riesenleinwand und Dolby-Digital-Sound gibt es Kurzfilme und Live-Musik im Vorprogramm. Am Eröffnungsabend findet erstmalig ein Poetry Slam statt.

Open-Air-Kino Burg Steinsberg

Unterhalb der Burg Steinsberg wird auch in diesem Jahr wieder der fantastische Ausblick vom Weinberg mit einem ausgesuchten Filmprogramm kombiniert. Im Zeitraum vom 03. bis 13. August ist für jeden Geschmack was dabei. Filmstart ist jeweils kurz nach Sonnenuntergang.

Reutlinger Open-Air-Kino

Vom 15. bis 27. August werden an zwölf Abenden gute, bekannte, anspruchsvolle, amüsante und auch weniger bekannte Filme präsentiert. Eröffnet wird der Reutlinger Kinosommer mit einem GEA-Wunschfilm.

Open-Air-Kino Mosbacher Sommer

Beim Programm des Mosbacher Sommers ist vonComedy bis Musik für jede(n) etwas dabei. Vom 16. bis 27. August unter anderem auch ein abwechslungsreiches Open-Air-Kino Programm, das neben französischen und deutschen Komödien auch Filme der European Outdoor Film Tour und einen Überraschungsfilm zeigen wird.

Open-Air-Kino im Mercedes-Benz-Museum Stuttgart

Die architektonisch beeindruckende Kulisse der

Open-Air-Bühne vor dem Mercedes-Benz Museum verwandelt sich dieses Jahr bereits zum 11. Mal in ein Freilichtkino. Vom 17. August bis 03. September werden hier aktuelle Blockbuster sowie beliebte Klassiker unter freiem Himmel präsentiert.

Der Vorverkauf startet am 11. Juli 2017.

Viele weiter spannende Ausgehtipps findet ihr im aktuellen MORITZ Freizeit 2017 Sonderheft.