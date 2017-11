× Erweitern Pitch Perfect 3

Musik liegt unweigerlich in der Luft, wenn der Highschool-Mädels-Chor „The Barden Bellas“ in „Pitch Perfect 3“ erneut die Leinwand erobert.

Diesmal haben sie bereits das College hinter sich gebracht und versuchen mühsam Fuß in der Arbeitswelt zu finden. Da das nicht so recht gelingen mag, tun sie sich erneut zusammen, um am Wettbewerb teilzunehmen. Diesmal konkurrieren ihre Stimmen mit Instrumenten.

Mit Anna Kendrick und Rebel Wilson

Start: 21. Dezember