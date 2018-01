Preview zu "Die kleine Hexe" mit Weltrekordversuch

× Erweitern Foto: Studiocanal Die kleine Hexe

Für den Weltrekord müssen die Kinobesucher verkleidet zur Kleine Hexe-Preview ins Metropol-Kino Stuttgart kommen. Zeitgleich findet die Preview in über 100 weiteren Kinos in Deutschland statt. Groß und Klein, Eltern, Freunde, Geschwister, Opas und Omas – egal, ob sie zaubern können – alle können mitmachen.

Hauptsache, sie sind mit einer typischen Hexen-Kopfbedeckung (z.B. Hexen- oder Zaubererhut, Kopftuch, etc.), Hexen-Gesicht (z.B. Schminke, Hexennase, Warze, etc.) und Zauberutensil (z.B. Zauberstab, Hexenbesen, Zauberbuch, etc.) verkleidet. Nur kostümierte Besucher werden gezählt!

Programm

13.30 Uhr: Foyerprogramm mit Hexenprüfung, Besenführerschein, Zauberstab-Basteln und mehr.

14.30 Uhr Zauberhafte Realverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers mit Karoline Herfurth in der Hauptrolle der Kleinen Hexe und Axel Prahl als schlauer Rabe Abraxas.

Bevor der Film startet wird gezählt, dann die Anzahl der hexen-verkleideten Besucher an das Rekord-Institut gemeldet und ein Fotos als Beweis gemacht, so dass zum Filmende bekannt ist, ob ein Weltrekord aufgestellt wurde. Insgesamt gilt es, die Zahl von 1.500 hexenhaft verkleideten Preview-Besuchern zu erreichen oder zu übertrumpfen.

Wenn der Weltrekord aufgestellt wird, erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde und kann sich stolz Weltrekord-Halter nennen. Zauberhaft!

Tickets an den Kinokassen der Innenstadtkinos und online hier:

Trailer:

FSK: 0

Filmlänge: 103 Minuten