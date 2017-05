Schon beim Dreh von „Homo Faber“ war Volker Schlöndorff angetan von Max Frischs Novelle „Montauk“. Sein neues Werk über eine Wiederbegegnung nach mehr als 20 Jahren spielt darauf an. Nina Hoss und Stellan Skarsgard sind dabei.

Eine Winter-Lesereise durch die USA führt den Autor Max Zorn, in Begleitung von seiner Frau Clara, nach New York, wo er sein neues Buch vorstellt. Der Roman dreht sich um eine Liebe, die den Schriftsteller vor 17 Jahren in eine leidenschaftliche Affäre zu einer deutlich jüngeren Frau verwickelte - eine Beziehung, die allerdings keine Zukunft hatte. Mit seiner Rückkehr nach Montauk, wird die Vergangenheit jedoch wieder lebendig, als Max erneut auf die Frau von damals trifft: Rebecca.

Start: 11. Mai 2017

Bewertung: 4 / 5 Punkte