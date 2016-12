× Erweitern Schubert in Love

Nicht an romantische Musik von Franz Schubert ist im Fall der albernen Komödie „Schubert in Love“ zu denken, sondern an Skurriles vom wortakrobatischen Namensvetter Olaf aus Dresden.

Olaf Schubert hat große Visionen. Beim Versuch diese zu verwirklichen gerät er - wie sollte es in einer deutscen Komödie auch anders sein - mit so ziemlich allem in Konflikt. Sein Engagement gegen Rassismus, sein Musical "Der letzte Löffel" gegen der Welthunger: Egal wo er auftaucht, ist das Chaos vorprogrammiert.

Das größte Problem aber dürfte er mit seinem Vater haben. Dieser fordert endlich Nachwuchs, doch Olaf ist alles andere als ein Frauenheld, Frauenversteher oder auch nur im geringsten geschickt im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht.

Start: 8. Dezember