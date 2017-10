× Erweitern Schumanns Bargespräche

Charles Schumann, Betreiber einer weltbekannten Bar in München, nimmt in der Dokumentation "Schumanns Bargespräche“ mit in andere berühmte Schankstätten.

Der weltberühmte Barkeeper besucht dabei Das "Dead Rabbit" in New York, die "Hemingway Bar“ in Paris, das „El Floridita“ in Havanna und das "High Five“ in Tokio.

Im Gespräch mit berühmten Gästen und Barmachern spürt er dem Phänomen "Bar" nach und schlürft den ein oder anderen Cocktail. Schön relaxed geht’s dabei zu.

Start: 12. Oktober