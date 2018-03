Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall holt Oscar

× Erweitern Blade Runner 2049

In der gestrigen Nacht holte der 52-jährige Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall den Oscar für seine Special Effects im Film Blade Runner 2049.

Der Spezialeffekt-Künstler setzte sich in der Kategorie Visual Effects Filme wie Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Planet der Affen: Survival, Kong: Skull Island.

Für Bladerunner war der studierte Agrartechniker für das Wetter und die Pyrotechnik verantwortlich, er machte Staub und Nebel, sorgte für Schneestürme und baute das Wasserbecken.

Gerd Nefzer ist seit 2015 der erste deutschsprachige Oscargewinner.