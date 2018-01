× Erweitern Score - Eine Geschichte der Filmmusik

Kaum ein Element in Filmen ist so essentiell und bleibt gleichzeitg so unbemerkt wie die Filmmusik.

"Score - Eine Geschichte der Filmmusik" schaut hinter die Kulissen und enthüllt in ausführlichen Interviews, wie Industriegrößen wie Hans Zimmer ("Gladiator"), Danny Elfman ("Justice League"), Alexandre Desplat ("The Grand Budapest Hotel") oder Ennio Morricone ("The Hateful Eight") Emotionen beeinflussen und den Zuschauer in die Welt des Films hineinziehen. Egal ob großes Sinfonieorchester oder elektronische Klänge, unvergessliche Themen oder minimalistische Motive, ihre Musik bleibt unvergesslich.

Start: 4. Januar