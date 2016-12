× Erweitern Shut In

Der Sohn einer Kinderpsychologin (Naomi Watts) ist nach einem Unfall ein Pflegefall.

Durch die Arbeit mit einem Waisenjungen schöpft die Mama wieder Hoffnung, bis der kleine Patient plötzlich in einem gefährlichen Schnesturm verschwindet.

Zurückgezogen von der Zivilisation kümmert sich die Kinderpsychologin Mary (Naomi Watts) aufopferungsvoll um ihren pflegebedürftigen Sohn (Charlie Heaton), der seit einem Autounfall komplett gelähmt ist. Als sich die Witwe entschließt, den Waisenjungen Tom (Jacob Tremblay) bei sich aufzunehmen, schöpft sie neuen Lebensmut. Doch noch am ersten Abend verschwindet Tom in einem gefährlichen Schneesturm und gilt seitdem als vermisst. Plötzlich geschehen beängstigende Dinge in Marys Haus und sie beginnt zu zweifeln: Ist Tom wirklich tot?

In der ersten Hälfte funktioniert das Psycho-Puzzle noch ordentlich, verliert aber mit der Offenlegung von Hinweisen seinen Reiz.

Start: 15. Dezember 2016