„Sie nannten ihn Spencer“ im Traumpalast Schorndorf

× Erweitern Foto: Neue Visionen Filmverleih Sie nannten ihn Spencer

Am 13. September zeigt der Traumpalast Schorndorf um 20.30 Uhr einen außergewöhnlichen Film, der vor allem Westerland Bud-Spencer-Fans gefallen wird. „Sie nannten ihn Spencer“ ist eine Roadmovie-Dokumentation über zwei Fans, die sich auf die Spuren ihres großen Idols Bud Spencer begeben. Auf ihrem Weg durch verschiedene Länder treffen sie sich mit Schauspielkollegen und weiteren Menschen aus dem Leben der Schauspiel-Legende. Zu dieser Sondervorstellung begrüßt der Traumpalast Schorndorf drei Gäste: den Regisseur des Films Karl-Martin Pold, den Protagonist Marcus Zölch und Spenders langjährigen Schauspielkollegen Riccardo Pizzuti. Pizzuti, der gelernter Stuntman ist und in fast 20 Filmen gemeinsam mit Spencer vor der Kamera stand, spielte oft einen Bösewichtund musste sich in vielen Streifen von Bud Spencer und Terence Hill verprügeln lassen.

Nach der Vorstellung werden die prominenten Gäste die Fragen des Publikums beantworten. Karten für die Sondervorstellung gibt es schon jetzt auf der Website des Traumpalast Schorndorf: www.traumpalast.de

Die Veranstaltung ist das Ergebnis einer Crowdfunding-Aktion zweier Brüder aus Schorndorf. Jörg und Stephan Widlicky sind riesige Fans von Bud Spencer und haben ihn sogar einige Male persönlich getroffen. Um die Prominenz der Doku nach Schorndorf zu holen, haben sie andere Fans zum Crowdfunding aufgerufen und auf diese Weise den Besuch möglich gemacht.