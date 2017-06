× Erweitern Sommerfest

Vom Sommermärchen hat Sönke Wortmann schon erzählt, nun beschreibt er eine Konfrontation mit der Vergangenheit, genauer gesagt der Jugend im Ruhrgebiet.

Der Vater verstirbt und der Sohn kehrt heim, um das Haus zu verkaufen. In vier Tagen - so der Plan - soll alles über die Bühne gehen, und er wieder im Zug nach München sitzen. Doch so einfach wird das natürlich nicht.

Die Kulissen spielen eine wichtige Rolle, geht es doch um Authentizität – auch bei den Figuren und dem Wiedersehen eines Heimkehrers (Lukas Gregorowicz) mit einer früheren Liebe (Anna Bederke).

Start: 29. Juni 2017