Soy Nero

Flucht- und Migrationsgeschichten lassen sich mit Sicherheit viele erzählen. Die von Rafi Pitts ist insofern eine besondere, als in ihr ein junger Green-Card-Soldat nach seinem Dienst für die USA wieder nach Mexiko ausgewiesen wird.

Grenzerfahrungen macht Nero auch während seines Dienstes im Nahen Osten. Den Job als Soldat nimmt er nur an um endlich U.S. Bürger werden zu können - so wie sein Bruder, der in einer prachtvollen Villa in Beverly Hills lebt.

Start: 10. November 2016