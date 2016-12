Star Wars Rouge One: Galaktischer Besuch im Traumpalast

× Erweitern Foto: Traumpalast Star Wars Rogue One

Zum Filmstart von „Rogue One – A Star Wars Story“ haben einige Traumpalast-Kinos Besuch von Darth Vader und seiner Armee bekommen. Lord Vader und seine Troopers waren zur Preview im Traumpalast Waiblingen und Schorndorf zu Gast. Der Traumpalast Leonberg durfte sogar die bekannte 501st Legion German Garnison begrüßen. Acht Charaktere, darunter Stormtrooper, Snowtrooper, Tie Pilots und natürlich Darth Vader persönlich, mischten am Freitagabend das Kino auf. Auch manche Besucher kamen im Star Wars-Outfit. Einige Gäste bekamen ihr Popcorn von Stormtroopern und alle konnten natürlich Fotos mit den Charakteren machen. Auch einen Lichtschwertkampf mit dem Lord ließen sich manche kleine Gäste nicht entgehen. So wurde der Kinoabend für die Gäste unvergesslich oder wie es ein Gast auf Facebook ausdrückt: „Der Traum von meinem Sohn ist in Erfüllung gegangen, vielen Dank!“

Die German Garrison ist der deutsche Ableger der 501st Legion, die weltweit operiert. Die deutsche Garrison wurde 2000 gegründet und hat inzwischen über 700 Mitglieder, die in verschiedenen Star Wars-Kostümen auftreten. Weltweit gibt es über 10.000 Mitglieder.

www.traumpalast.de