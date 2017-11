× Erweitern Suburbicon

George Clooney und die Coen-Brothers haben sich für "Suburbicon" zusammengetan.

Ihre bitterböse Komödie erzählt vom Aufschrei in einer sonnigen Vorstadtsiedlung, in die ein dunkelhäutiges Paar zieht. Dazu kommen private Probleme in der Familie Lodge, die Dreh- und Angelpunkt im Gemeindeleben ist. Nach einem Einbruch sind sie Verrat und Erpressung ausgesetzt.

Mit Matt Damon, Josch Brolin, Julianne Moore

Start: 9. November