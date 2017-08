× Erweitern Table 19 – Liebe ist fehl am Platz

Geht’s noch? Ausgerechnet sie, die die Hochzeitsfeier organisiert hat (Anna Kendrick), wird in der Komödie »Table 19 - Liebe ist fehl am Platz« zu den Sonderlingen an den Katzentisch verbannt.

Anfangs hatte alles noch so gut augesehen: Eloise (Anna Kendrick) war als erste Brautjungfer ihrer ältesten Freundin ganz vorne mit dabei. Doch kurz vor der perfekt geplanten Hochzeit im Ausland macht ihr Freund (Wyatt Russell) per SMS mit ihr Schluss.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, wird sie auch noch von ihren Pflichten als Ehrendame der Eheschließung entbunden, weil ihr Ex auch der Trauzeuge des Bräutigams ist. Doch anstatt diese Geringschätzung als Ausladung zu verstehen, reist Eloise am Hochzeitstag aber trotzdem an, um die Heirat mitzuerleben. Weil sie allerdings nicht mehr zu den Ehrengästen gesetzt werden kann, wird die Geschmähte im Ballsaal, wo die Hochzeitsfeier stattfindet, an einem Tisch ganz hinten platziert, an dem all diejenigen versammelt sind, von denen man auf die Einladung zur Heirat hin eigentlich eine Absage erwartet hatte: am Table 19.

Entgegen aller Ewartungen haben die unwillkommenen Gäste des Tischs mit der Nummer 19 (Stephen Merchant, Tony Revolori, Lisa Kudrow, June Squibb und Craig Robinson) während der Feierlichkeit und insbesondere miteinander Spaß und so kommen so manche Geheimnisse der Anwesenden Festgesellschaft ans Licht.

Filmstart: 17. August