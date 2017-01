× Erweitern The Big Short

Wenn es einen Kinofilm gibt, der aktuelle und künftige Finanzjongleure davon abhalten könnte, das monetäre Gleichgewicht des Marktes durch gefährliche Zockerspiele zu ruinieren, dann ist es dieser hier.

Regisseur Adam McKay zeichnet mit einer hochkarätigen Besetzung die Ereignisse, die 2008 zur Vernichtung von fünf Billionen Dollar führten, aus Sicht verschiedener an den Hebeln der Geldmärkte sitzender Figuren nach. Ok, da wird manchmal arg viel Fachchinesisch geredet, aber so kompliziert wie die Namen der einzelnen Anlagestrategien waren die Methoden nach außen hin ja tatsächlich auch, sonst wäre der Wahnsinn bestimmt früher schon aufgefallen. Christian Bale, Steve Carrell, Ryan Gosling, Brad Pitt und Marisa Tomei heißen die Stars, die (bis auf Carrell) sehr zurückgenommen ihren Auftritt in diesem innere Einblicke in die Köpfe von Börsenspekulanten, Fondsmanagern und Finanz-Gurus gebenden Spielfilm haben. Scharfzüngig wird hier gefochten, der Humor trägt satirische Züge, kommt manchmal wie ein Lehrfilm daher. Im Unterschied zu Martin Scorceses rauschhaften „Wolf on Wall Street“ macht die Nüchternheit dieses Werks aber mächtig Eindruck. Den Film zu sehen, macht ausnahmsweise aber auch ein bisschen Arbeit.

Start: 14. Januar 2015