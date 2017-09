× Erweitern The Circle

Dass das Internet und Tausende von Apps das Leben der Nutzer erleichtern, das mag stimmen. Doch wie weit darf das Sammeln von Daten gehen? Der Romanautor Dave Eggers hat in „The Circle“ über das böse Erwachen einer jungen Frau in einem Konzern, der alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstatten möchte, geschrieben.

Wie eine Sekte kommt einem dieser Arbeitgeber vor, was sicherlich auch an der Art amerikanischer Unternehmensführung liegen mag. Sie degradiert Mitarbeiter zu bedingungslosen Untertanen und nimmt bald auch Einfluss auf das Leben von Freunden und Bekannten. Emma Watson ist darin ein zunächst naives Herzchen, das benutzt wird. Vieles lässt sie mit sich machen, aber dann doch nicht alles. Ja, es braucht Mut, sich gegen den „Fortschrittsgedanken“ solcher Firmen zu wehren, sagt dieser dystopische Film, in dem Tom Hanks (nach „Ein Hologramm für den König“ bereits seine zweite Rolle in einer Eggers-Verfilmung) den charismatischen Firmengründer gibt. Der Gedanke hinter der Geschichte ist wichtig, an der Umsetzung jedoch hapert es teilweise.

Kinostart: 7. September 2017