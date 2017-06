× Erweitern The Dinner

Stan Lohman (Richard Gere) und sein Bruder Paul (Steve Coogan) müssen miteinander reden. Über was, das weiß man lange nicht, spürt aber, dass die beiden bislang keine besten Freunde waren.

Zudem ist Paul genervt von der Tatsache, dass die Familienangelegenheit, um die es gehen soll, in einem Nobelrestaurant stattfindet. Von der abgehobenen Welt, in der sein gerade auf den Posten eines Gouverneurs hoffender Bruder sich bewegt, hält der Geschichtslehrer nämlich herzlich wenig. Involviert in die Diskussion sind auch die aktuellen Partnerinnen der beiden.

Oren Moverman hat den Weltbestseller „Angerichtet“ des Niederländers Herman Koch für dieses exquisite filmische Kammerspiel aufgeteilt in Gänge eines Menüs, gewürzt wird das Psychoduell vor allem mit Worten und reichlich Sprachwitz sowie einer klug eingesetzten Tonspur. In seiner Machart erinnert das voller Überraschungen steckende, aber auch von einer brutalen Grausamkeit handelnde Drama auch an Roman Polanskis verfilmte Theateradaption „Der Gott des Gemetzels“.