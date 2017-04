× Erweitern The Queen of Katwe

Von einem Missionar lernt Phiona Mutesi in einem ugandischen Slum das Schachspiel - als „The Queen of Katwe“ wird sie berühmt.

Für die zehnjährige Phiona Mutesi (Madina Nalwanga) und ihre Familie ist das Leben im verarmten Slum Katwe in Kampala, Uganda, ein ständiger Kampf. Als Phiona auf Robert Katende (David Oyelowo) trifft, einen als Missionar tätigen ehemaligen Fußballspieler, der die Kinder des Dorfes im Schachspielen unterrichtet, wird sie in den Bann des Spiels gezogen. Schach erfordert ein hohes Maß an Konzentration, strategisches Denken und Risikobereitschaft, allesamt Fähigkeiten, die für das tägliche Leben unerlässlich sind. Negativaspekte wie Aids in ihrer Heimat spart das Biopic aus.

Start: 20. April