× Erweitern The Square

Die Kunst kann und soll Debatten anstoßen und anregen.

Ruben Östlunds großartiges Drama um einen Museumskurator, der mit einer anstehenden Ausstellung um mehr Toleranz und Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft wirbt, gleichzeitig als Opfer eines kuriosen Trickdiebstahls an der Moral seiner Mitmenschen zweifelt, fliegt nach einer provokanten Medienkampagne massenhaft Kritik um die Ohren.

In der sind Bettler Protagonisten und explodiert ein kleines Mädchen, er selbst traut sich kaum in die Wohngebiete jener unteren Schichten. So aussagekräftig die Kunst, so sehr fehlen dem eloquenten Strippenzieher – und nicht nur ihm - an anderer Stelle aber auch die Worte. Auf äußerst unterhaltsame Weise und trotz seiner fast zweieinhalb Stunden in keiner Minute langweilig, zeichnet dieser skandinavische Film mit einer subtilen Bildsprache und ironisch-entlarvendem Humor ein genau beobachtetes Bild einer widersprüchlichen Gesellschaft und testet deren Toleranzgrenzen aus. Der Schritt zwischen provokanter Performancekunst und persönlicher Bedrohung ist da nicht weit.

Start: 19. Oktober 2017