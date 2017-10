× Erweitern Tom of Finland

Unter dem Pseudonym "Tom of Finland" hat in den 1950er Jahren Touko Laaksonen homoerotische Bilder von Schnurrbart tragenden Männern in Lederoutfits gezeichnet.

Immer der Gefahr der strafrechtlichen Verfolgung in Finland ausgesetzt, die mit Schwulen rigoros umgeht, findet Touko Zuflucht im Zeichnen seiner homoerotischer Bilder. Unter dem Pseudonym "Tom of Finland" wird seine Kunst immer beliebter und tritt einen regelrechten Siegeszug an. Der Künstler entfacht damit nicht nur die "Gay Revolution", sondern wird in den 1970ern auch zur Symbolfigur einer ganzen Generation junger Männer.

Wer dieser Mann war, davon erzählt dieses berührende und impressionistisch ausgestaltete Biopic.

Start: 5. Oktober 2017