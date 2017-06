Transformers 5 – The Last Knight

× Erweitern Foto: Paramount Pictures Transformers The Last Knight

Transformers: The Last Knight zerschmettert alle bisher bekannten Mythen des Transformers-Universums und definiert das Heldentum neu. Zwei Spezies im Krieg: die Menschheit gegen die Transformers! Optimus Prime hat die Erde verlassen. Die Rettung des Planeten und seine Zukunft liegen begraben in den dunklen Geheimnissen der Vergangenheit... Gibt es eine Vorgeschichte, die die Transformers mit der Menschheit verbindet? Nur eine der beiden Welten kann überleben - und der Schlüssel zur Rettung der Erde liegt allein in den Händen einer ungewöhnlichen Allianz: Cade Yaeger (Mark Wahlberg), Bumblebee, der britische Lord Edmund Burton (Sir Anthony Hopkins), die smarte Geschichtsprofessorin Vivien Wembley (Laura Haddock) und die unerschrockene Izabella (Isabella Moner). Im Leben eines jeden kommt irgendwann der Moment, in dem man dazu aufgerufen wird, alles zu verändern - die Gejagten werden zu Helden! Helden werden zu Feinden!

Preview in den INNENSTADTKINOS STUTTGART: Mittwoch, 21. Juni 2017, 20.15

