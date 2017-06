× Erweitern Transformers

Mark Wahlberg kehrt im fünf ten Teil von Michael Bays „Transformers: The Last Knight“ als menschlicher Protagonist zurück und muss sich mit Autobots gegen außerirdische Deceptions herumschlagen. Optimus Primes Suche nach seinem Schöpfer hat eine unerwartete Wendung genommen: Cybertron liegt in Trümmern. Um seine Heimat zu retten und neues Leben auf seinem Heimatplaneten zu ermöglichen, gibt es nur einen Ausweg: Unter 100 Trilliarden Planeten im Kosmos liegt ausgerechnet auf der Erde ein geheimnisvolles Artefakt aus der Vergangenheit verborgen, das die Roboterspezies vor dem endgültigen Untergang bewahren könnte.

Start: 22. Juni