Traumpalast Leonberg begrüßte die 100.000. Besucherin

Seit Juli 2016 hat der Traumpalast Leonberg geöffnet, nun konnte das Kino ein kleines Jubiläum feiern: Am Wochenende 17./18. November hat der 100.000. Gast den Traumpalast betreten. Die Besucherin Deborah Engel Monteiro durfte sich über einen Blumenstrauß freuen und wurde auf einem Foto mit dem Theaterleiter Marius Lochmann verewigt.

„Ich freue mich riesig, dass das Kino so gut angenommen wird und hoffe, dass wir das kommende Jahr noch stärker werden!“, kommentiert Marius Lochmann den bisherigen Erfolg des Kinos und die positive Resonanz der Leonberger. Das neue Kino mit zehn Sälen stieg gleich am ersten Wochenende nach der Eröffnung mit 2.200 Gästen gut ins Geschäft ein.

Der erfolgreichste Tag bisher war jedoch der 2. Oktober. An diesem Tag fand der Familiensonntag zu „Findet Dorie“ mit Aktionen im Foyer und Familienangeboten statt, die sich 2.500 Gäste nicht entgehen lassen wollten. Der Animationsfilm über die vergessliche Fischdame ist bisher auch der erfolgreichste Film des Jahres im Traumpalast Leonberg. Mit „Rogue One: A Star Wars Story“ dürfte er im Dezember jedoch starke Konkurrenz an der Spitze der Besucherliste bekommen.

Wer auch mal bei einem Familiensonntag dabei sein möchte, sollte sich den 11. Dezember merken. An diesem Tag drehen sich alle Aktionen um den neuen Film „Sing“, der von einer tierischen Castingshow handelt und jede Menge gute Laune verspricht.

Informationen zu Aktionen und Filmen im Traumpalast gibt es unter www.traumpalast.de .