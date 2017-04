× Erweitern Unforgettable - Tödliche Liebe

Tessa (Katherine Heigl) bläst als verlassene Ehefrau im US-Thriller „Unforgettable - Tödliche Liebe“ zum Angriff auf ihre Nachfolgerin Julia.

Die wird gespielt von Rosario Dawson („Sin City“) und zieht mit Tessas Ex-Mann in das Haus, das Tessa gemeinsam mit ihm bewohnt hatte.

Schlimmer jedoch wiegt für sie, dass sich die Neue in die Erziehung ihrer Tochter Lily einmischt. Tessa steigert sich in ihrer Eifersucht immer mehr in ihren Hass gegen Julia und macht ihr das Leben regelrecht zum Albtraum.

Start: 27. April