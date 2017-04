× Erweitern Verleugnung

Lässt sich beweisen, dass es die systematische Vernichtung von Juden nicht gegeben haben könnte?

Der britische Holocaust-Leugner David Irving zerrt eine US-Professorin (Rachel Weisz) deshalb in London vor Gericht. Durch das britische Justizsystem in die Defensive gedrängt, steht die Professorin nun gemeinsam mit ihren Verteidigern, angeführt von Richard Rampton (Tom Wilkinson), vor dem absurden Problem, nicht nur sich selbst zu verteidigen, sondern auch beweisen zu müssen, dass der Holocaust tatsächlich stattgefunden hat. Den Prozess gab es tatsächlich, und so absurd er erschien, so spannend war er doch.

Tom Wilkinson überzeugt als Anwalt.

Start: 13. April 2017