Owen Wilson und Ed Helms sind in der US-Komödie »Wer ist Daddy?« zwei ungleiche Zwillinge und erfahren, dass sie einen anderen Vater hatten als gedacht.

Nachdem ihre Mutter ihnen dies jahrelang verschwiegen hat, wollen sie sich nun auf die Suche machen und ihn finden. Wenn sie schon unehelich gezeugt worden sind, so wollen sie doch wenigstens wissen, wer verantwortlich für ihre Existenz ist. Während ihrer Suche quer durch die Staaten von Amerika, erfahren die beiden so einiges über ihre Mutter, was sie lieber nie erfahren hätten.

Start: 15. Februar