× Erweitern Why him

„Why him?“, fragt sich in dieser Komödie ein besorgter Vater (Bryan Cranston), als er seinen potenziellen Schwiegersohn (James Franco), ein hipper überdrehter Millionär, kennenlernt.

Vater Ned ist überfürsorglich. In den Ferien besucht er mit Familie seine Tochter am College und lernt dabei seinen zukünftigen Schwiegersohn kennen. Doch warum musste sie sich ausgerechnet in diesen verschrobenen jungen Mann verlieben?

Ned entwickelt eine Rivalität zu dem Technik-Freak und will seine Tochter um jeden Preis von ihm fernhalten.

Start: 12. Januar