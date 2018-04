Wildes Herz - Start: 12. April

× Erweitern Foto: Neue Visionen Filmverleih Wildes Herz

Charlie Hübner, als Schauspieler diesen Monat auch in „3 Tage in Quiberon“ hinter einer Linse, porträtiert in „Wildes Herz“ die norddeutschen Punkrocker „Feine Sahne Fischfilet“.

Die Punk-Band kommen aus einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Schnell war ihnen hier klar, man muss sich hier positionieren.Gegen Rechts. Das gefällt nicht jedem und macht sie in den Augen des Staates zu "Vorpommerns gefährlichste Band“. Charlie Hübner, der bereits als Schauspieler im Clip zu "Warten auf das Meer " zu sehen war, und und Sebastian Schultz begleiten die Band.

Start: 12. April