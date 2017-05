× Erweitern You'll never walk alone

Die Dokumentation „You'll never walk alone“ von St.Pauli-Fan Andre Schäfer begibt sich auf Spurensuche der in Fußballstadien gesungenen Hymne.

Joachim Król übernimmt den Part des Reiseleiters und reist nach Liverpool, wo der Song, an der Anfield Road zum ersten Mal zur Hymne gemacht und dort über dem Eingangstor in Lettern gegossen wurde. Dabei handelt das Lied, das heute in veilen Stadien vor Anpfiff für Gänsehaut sorgt, nicht um Fußball, sondern um ein schweres Unwetter. Viele Persönlichkeiten kommen in dem Film schließlich zu Wort: Hans Albers tritt ebenso auf wie Jürgen Klopp, Nobby Dickel und Campino.

Start: 18. Mai