× Erweitern Zwei Herren im Anzug

2011 hat der Schauspieler Josef Bierbichler den Familienroman „Mittelreich“ geschrieben, der es dann auch ins Theater schaffte.

Nun folgt der Film, inszeniert von Bierbichler und mit Bierbichler in einer Doppelrolle als alter Seewirt an einem bayerischen See und in der Nachkriegszeit dann dessen Sohn Pankratz. Dieser hockt während der Filmhandlung mit seinem inzwischen auch schon 35 Jahre alten Sohn Sebi in der Wirtsstube. Gerade haben sie Frau und Mutter beerdigt und erinnern sich, mehr erzwungen als gewollt, ihrer und ihrer Heimat Geschichte, die dann in Rückblenden für den Zuschauer lebendig wird.

„Zwei Herren im Anzug“ übernimmt Motive des Romans, konzentriert sich auf die Sicht von Vater und Sohn und wie sie den Wandel provinziellen bäuerlichen Lebens in Zeiten sowohl politischer wie wirtschaftlicher Veränderungen empfunden haben, inklusive der Gründe für ihre bisherige Distanz zueinander und einer Kritik an einer bigotten Welt. Stimmungsmäßig schwingt Michael Hanekes „Das weiße Band“ mit, die Wucht allerdings ist eher die einer griechischen Tragödie.

Start: 22. März 2018