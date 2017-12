× Erweitern Zwischen zwei Leben - The mountain between us

Unwetter kündigen sich an, Flüge werden gestrichen.

Weil sie ihre eigene Hochzeit nicht verpassen will, chartern die Fotografin und ein Arzt, der am kommenden Tag eine Not-Operation durchführen soll, kurzerhand ein Sportflugzeug. Weit kommen sie nicht, denn das Flugzeug stürzt ab. Dafür haben die beiden aber in der Winterwildnis der Berge nun viel Zeit füreinander und um herauszufinden, wie sie in der eisigen Welt ohne Handymast überleben können.

Leider agieren Kate Winslet und Idris Elba dabei sehr hölzern.

Start: 7. Dezember 2017