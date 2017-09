»Walldürner Kneipenwandertag«

× Erweitern 4. Nightgroove in Walldürn

Am Samstag, den 14. Oktober wird in Walldürn bereits zum vierten Mal gegroovt. Zwölf Bands und ein DJ sorgen beim 4. Walldürner Nightgroove in insgesamt 13 Locations für Stimmung.

Stimmungsvoll gedimmtes Licht, bunt funkelnde Spots und fröhliche Menschen sind zu erwarten. Kleine, feine Kneipenkonzerte und ausgelassene Partys zu treibenden Beats. Das breite musikalische Spektrum der langen Nacht der Livemusik reicht von Beat, Blues, Jazz, Rock und Soul über Rock ’n’ Roll, Rhythm ’n’ Blues bis hin zu Irish-Folk, Latino-Klängen und kernigem House. Damit bietet der Nightgroove für Jung und Alt ein hochkarätiges Liveprogramm.

»Was sich bewährt hat, wird auch in diesem Jahr beibehalten: Eine Eintrittskarte für alle Konzerte«, freut sich der Walddürner Bürgermeister Markus Günther. MEP Live spielen unplugged Klassiker aus Rock, Pop, Country und Blues, während Cafe con Leche heiße Latin-Rhythmen im Gepäck haben. Coolen Rock’n’Roll und treibenden Rockabilly bringen Threesome mit, während die Rockabout Aces die Rockerherzen höher schlagen lassen. Sunhill 5 bringen ein Spektrum von Coversongs von den 50er Jahren bis hin zu aktuellen Hits mit. Handgemachte Musik mit eingängigen Beats und der markanten Stimme von Astrid Peters sind das Markenzeichen der Alley Cats. JamSlam machen Livemusik ohne viel Schnörkel mit jeder Menge Groove. Rockklassiker, Pop, 70er Hits, NDW und 90er Jahre Songs werden von 2-Plegged geboten.

Gitarrengewitter, italienischer Pop, Irish Folk & große Abschlussparty

Auf kraftvolle Stimmen, groovige Drums und unglaubliche Gitarrengewitter darf man sich bei Kohala freuen. Piaggi bringen italienischen und internationalen Pop nach Walldürn, Alma Mater haben Rockmusik der 60er und 70er Jahre dabei. Irish-Folk-Traditionals und Rock´N´Roll-Covers wird von Idiots in the Crowd zu hören sein. Auf der Abschlussparty wird SWR3 DJ Josh Kochhann für Stimmung sorgen.

Auch in diesem Jahr bringen Busse die Nighgroover zu den Veranstaltungen und wieder nach Hause. Auf drei Routen werden die Ortschaften Mudau, Rumpfen, Unterneudorf, Buchen, Hettingen, Rinschheim, Götzingen, Altheim, Hardheim, Höpfingen, Glashofen, Neusaß, Gerolzahn, Rippberg und Hornbach angefahren. Die Vorverkaufskarte und das Eintrittsbändchen sind als Fahrschein gültig.