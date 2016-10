Öhringen überzeugt als neues Gartenparadies zum Wohlfühlen

× Erweitern Landesgartenschau

Die Landesgartenschau 2016 in Öhringen hat die Erwartungen mehr als nur übertroffen. Mit rund 1,3 Millionen Besuchern wird das erste Gartenfestival dieser Dimension im Hohenlohekreis am Sonntag zu Ende gehen.

Die Verantwortlichen hatten mit deutlich weniger gerechnet. Oberbürgermeister Thilo Michler sagte heute vor Pressevertretern: „Die Gäste haben sich in den schönen Gärten und familienfreundlichen Parkanlagen so wohlgefühlt, dass sie mehrfach wiedergekommen sind. Einfach wunderbar.“ Zudem konnten die Macher mit ihrem vielseitigen und hochkarätig besetzten Veranstaltungsprogramm punkten. Gleich mehrere Konzerte und Events brachten sensationelle Besucherzahlen mit bis zu 30.000 Tagesgästen.

Neue Willkommenskultur in der Stadt – 900 aktive Helfer

Dass Öhringen mit rund 24.000 Einwohnern im dünn besiedelten Hohenlohekreis so viele Touristen angelockt hat, darüber freuen sich die beiden Geschäftsführer der Landesgartenschau Erich Herrmann und Annette Stoll-Zeitler außerordentlich: „Wir

waren uns ziemlich sicher, dass der historische Hofgarten mit seinem alten Baumbestand enormes Potential hat. Überrascht hat uns dann, wie schnell auch die Hohenloher Kulturlandschaft oder das schöne Hofgut Cappel in der Gunst der Besucher gestiegen sind“, sagten sie hörbar zufrieden. Dass das einmalige Großereignis die nun vorgelegten, positiven Zahlen erreichen konnte, geht auch auf das Konto von vielen Tausend Ehrenamtlichen aus dem Freundeskreis der Landesgartenschau. Rund 900 aktive Helfer begrüßten Besuchergruppen aus nah und fern und erzeugten eine neueWillkommenskultur in der Stadt.

Die Verbindung von barocker Gartentradition und modernem Park erzeugte große Neugier und überzeugte täglich Tausende Besucher. Das Konzept der Landschaftsarchitekten RMP Lenzen und Partner (Bonn, Mannheim) für den Bau der Daueranlagen ging auf, führte der Oberbürgermeister aus. Die drei neuen Spielplätze wurden von Beginn an bestens angenommen, der flache Naturstrand an der renaturierten Ohrn wurde als erfrischende Uferzone vor allem im Sommer regelrecht bevölkert und die 450 Meter lange Limeshecke als gärtnerische Hauptattraktion zählte für viele zu den schönsten Zielen.

Gelungene Mischung: Gartenschau und Festivalereignis

Die Verbände des Garten- und Landschaftsbaus konnten für ihre Ausstellungen in Öhringen aufgrund der sehr guten Daueranlagenplanung aus dem Vollen schöpfen: Tulpenmeer im Frühjahr, Blütenfülle auf den Rosenterrassen im Hofgut, prächtige Beete im Hofgarten. Alle beteiligten Gärtner gaben ihr Bestes, bei jedem Wetter, betonte Professor Hubert Möhrle, Vorsitzender von bwgrün, der sich begeistert über die „sehr gärtnerische Landesgartenschau“ äußerte.

Die traumhaften Auegärten, flankiert durch viele Veranstaltungen und Fachvorträge im Treffpunkt Grün, lockten das treue Publikum nicht nur tagsüber. Die Besucher konnten in schönen Gärten sitzen und Musikstars wie Marquess oder Karat hören. Auch in anderen Geländeteilen wurde das Leben im Freien so richtig genossen. Die Schaugärten der Hohenloher Kulturlandschaft u. a. mit Imkerpavillon oder Feldscheune der Landfrauen zählten schnell zu den Lieblingszielen. Ganz oben in der Besuchergunst standen allerdings die zwölf Floristikausstellungen im fürstlichen Schlosskeller. Die Mitgliedsbetriebe des Floristenverbandes Baden-Württemberg verführten dort die Besucher mit zauberhaften Blumen-Kunstwerken.

Öhringen hat mit seinem Motto „Der Limes blüht auf“ und dem dazugehörigen Logo samt Limesstelen eine optisch wie inhaltlich einprägsame Verbindung zwischen seiner römischen Geschichte und seiner Zukunft als Stadt zum Wohlfühlen erzeugt. Das Erbe der Stadt am Limes wurde gelebt und gefeiert wie nie zuvor. Unvergessen werden die großen Römerfeste mit Lagerleben und Reitershows der vergangenen Monate bleiben. Zu den herausragenden Erlebnissen zählen die einmalige Backaktion mit einem riesigen Apfelstrudel sowie das spektakuläre Lichterfest.

Mit der Landesgartenschau hat die ehemalige Residenzstadt in diesen Sommer nicht nur das größte Ereignis im Südwesten auf die Beine gestellt, sondern mit mehr als 4000 Veranstaltungen auch beim kulturellen Angebot einen Spitzenplatz eingenommen. Es gab Top-Konzerte, Kochshows, Kindermusicals, Aktionstage, ein fünftägiges Weindorf und viele andere Feste: „Diese Ansammlung mit hochkarätigen Namen und Events war einmalig für die Stadt“, bilanziert Oberbürgermeister Michler stolz. Bürger und vor allem die Dauerkartenbesitzer hätten es in vollen Zügen genossen. Ob Rockkonzert bei 34 Grad oder Landespolizeiorchester bei Regenguss – die Besucher ließen sich nicht von ihrem hohenlohischen Gartenfestival abhalten. Auf den Wiesen und in den Auegärten um die Sparkassenbühne entfaltete sich Woche für Woche eine locker lässige Festivalstimmung.

Auch die städtischen Kulturreihen kamen prima an. Mit Sport im Park oder der Literaturreihe SpätLese kam viel Lokalkolorit in die schöne Gartenkulisse. Eine einzigartige Besonderheit war auch der Skulpturenparcours der Sammlung Würth sowie des Hohenloher Kunstvereins mit Exponaten internationaler Künstler.

Die Intensität, mit der das Gartenfestival gelebt wurde, war enorm. Ob Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Verbände oder Behörden – es kamen und gingen Impulse in viele Richtungen. An diesen neu entstandenen Netzwerken im ganzen Hohenlohekreis soll weiter geknüpft werden. „Wir haben hier gemeinsam eine fantastische Zeit erlebt und darauf wollen wir weiter aufbauen“, versprach Michler vor Pressevertretern. Mit der Landesgartenschau ist ein gewaltiger Fortschritt in der städtischen Entwicklung verbunden – 28 Millionen Euro wurden für bleibende Anlagen investiert: Das Wegenetz im Hofgarten wurde erneuert, Brücken angelegt, drei Spielplätze gebaut uvm.. Das Budget konnte eingehalten werden. Das Land steuerte dabei Fördermittel in Höhe von 14 Millionen Euro zu. Einen ähnlich hohen Betrag stemmt die Stadt, die zudem nochmals bis zu knapp zwei Millionen Euro an der Durchführung der halbjährlichen Ausstellungszeit übernimmt.

Nachhaltigkeit: neue Spielplätze, Wege und Brücken gebaut

Die Investitionen in die Zukunft werden sich lohnen, davon sind alle Beteiligten überzeugt. Es zeige sich schon jetzt, dass sich die Aufenthaltsqualität für alle Generationen in den stadtnahen Parkanlagen deutlich verbessert habe, hieß es. Auch die Jugend profitiert vom Jahrhundertereignis, denn in den Pavillon, in dem sich der Landkreis sehr charmant mit seinen Gemeinden und Behörden präsentierte, zieht schonin wenigen Monaten die neue Jugendbegegnungsstätte ein und der neue Skateplatz steht dann allen offen.

Das deutlich verbesserte Image von Öhringen mit Limes, Wohlfühlgärten und interessanten Kulturangeboten zeigt sich bereits in der touristischen Nachfrage. Viele Gäste wollen nach einer Umfrage der Landesgartenschau GmbH wiederkommen. Die gute Erreichbarkeit an den Autobahnachsen A6 und A81 hat sich herumgesprochen. Die Stadt befindet sich in Bestform für eine erfolgreiche Zukunft und hat in den vergangenen 171 Tagen die Herzen der Besucher erobert.