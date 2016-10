„Herbstzauber“ und Funkenflug an der Schauschmiede

× Erweitern Plochinger Herbst

Trotz durchwachsenem Wetter zog es am vergangenen Sonntag wieder viele Besucher aus Plochingen und der Region zum Plochinger Herbst mit verkaufsoffenem Sonntag.

Zu einem Besuchermagnet hat sich bei der Veranstaltung von Stadtmarketing inzwischen der große Flohmarkt entwickelt, der seit einigen Jahren professionell organisiert wird: Lange bevor das Fest offiziell seinen Lauf nahm, wurde an den Ständen schon um Euro und Cent gefeilscht.

Startschuss für das bunte Markttreiben in der Fußgängerzone und am Marktplatz war um 13 Uhr. Freunde herbstlicher Dekoration wurden dort an zahlreichen Ständen und in den Geschäften der Einzelhändler fündig. Bauer Gutmanns bunte Kürbisse in allen Formen und Farben waren wieder ein herbstlicher Blickfang auf dem Marktplatz. Daneben gab es selbstgemachte Marmelade, mit viel Liebe hergestellte Herbstdeko und kunsthandwerkliche Arbeiten im Alten Rathaus. Mit von der Partie war in diesem Jahr auch wieder die Stadtbibliothek. Ein Verkaufsangebot der besonderen Art lockte junge und alte Leseratten in die Bibliothek: Dort wurden Bücher zum Verkauf als Meterware angeboten. Büchereileiterin Julia Knoll war hochzufrieden, wie rasant sich die Bücherkisten mit dem aussortierten Bestand der Bücherei lichteten.

Viel früher ging es auf dem Flohmarkt los: Bereits gegen 10 Uhr in der Früh waren die ersten Beschicker dabei, ihre Waren auszubreiten – und die ersten Flohmarktfans standen schon in den Startlöchern, um sich ein langersehntes Schnäppchen zu sichern. Von der handgeschnitzten Holzfigur über Teller, Tassen, Kinderspielzeug, Antikes und Kurioses – auf den Tischen der Händler fand sich alles, was das Herz begehrt. Zufrieden steckte ein älterer Herr einen Tonbierkrug der Plochinger Waldhornbrauerei in seine Tasche. Obwohl das gute Teil eine Macke hatte, strahlte er: „Die Krüge mit der schwarzen Aufschrift sind selten“, wusste der Sammler und freute sich, dass er nur einen Euro dafür berappen musste. Bei den privaten Händlern standen schon beim Standaufbau Profis auf der Matte und entdeckten mit Kennerblick, dass die Kristallgläser vielleicht doch ein bisschen mehr wert sind als die ahnungslose Hausfrau am Stand dafür verlangt. Zehn Euro – am Ende der Verhandlungen waren beide zufrieden und der Profi ein bisschen mehr: An seinem Stand fanden sich die Gläser wenig später zum „absoluten Festpreis und trotzdem günstig“, wie er beteuerte, für 55 Euro wieder. Auch für Heimwerker gab es ein Angebot: Vom Akkuschrauber bis zur Kreissäge hatte ein Flohmarktbeschicker an seinem Platz Werkzeuge ausgebreitet. Manches schon etwas Angerostete fand seinen Abnehmer. Andere Interessenten ließen dagegen lieber die Finger von den angebotenen Maschinen. „Wer weiß, ob die überhaupt noch funktionieren?“, fragte sich ein kritischer Besucher an dem Stand.

Der musikalische Auftakt für den Plochinger Herbst fiel leider wegen eines Regenschauers ins Wasser. Einige Zeit warteten die Musiker des Musikvereins Stadtkapelle Plochingen, ob doch noch ein Auftritt möglich wurde – aber Wasser von oben tut manchen empfindlichen Instrumenten gar nicht gut. So wurden die Instrumente wieder eingepackt und das Feld der musikalischen Unterhaltung dem Leierkastenmann überlassen.

Ein Highlight beim Plochinger Herbst ist jedes Jahr das Schauschmieden an der Ottilienkapelle. Roland und Fabian Müller hatten dort ihre mobile Schmiedewerkstatt aufgebaut. Beide sind mit großem Spaß dabei, den Zuschauern die alte Schmiedehandwerkskunst zu zeigen und zu erklären. Staunend betrachteten vor allem jüngere Besucher wie die Funken flogen und Roland Müller das heiße Eisen auf dem Ambos zu einem mittelalterlichen Messer oder einem Widderkopf formte. „1200 Grad hat die Glut“,erklärt er Neugierigen. Und zum Abkühlen des Stahls wird Mineralwasser aus dem Ottilienbrunnen verwendet. „Das macht den Stahl richtig hart“, sagt Müller schmunzelnd. Die jungen Zuschauer konnten bei den Schmieden gegen eine kleine Spende ein geschmiedetes Messer oder ein kleines Hufeisen, das Fabian Müller herstellte, erstehen. Von wegen Qual der Wahl: „Mädels stehen auf das Hufeisen, Jungs nehmen lieber ein Messer“, weiß Roland Müller aus Erfahrung.

Trotz bewölktem Himmel und einzelnen Regenschauern – gegen 15 Uhr herrschte in der Fußgängerzone dichtes Gedränge. Die Besucher kamen auch nicht nur zum Schauen und Spazierengehen, sondern nutzten den verkaufsoffenen Sonntag auch zum Shoppen. „Rundum zufrieden waren die Geschäftsleute, die am verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten geöffnet hatten“, berichtet Karel Markoc vom Plochinger Stadtmarketing. Viele Geschäftsleute hatten sich auch was Besonderes einfallen lassen. Bei Mode Körner fand in diesem Herbst keine Modenschau statt. Dafür lud das Körner Modeteam zum „Herbstzauber“ in die Geschäftsräume und in den neu ausgebauten hauseigenen Gewölbekeller, wo bei lateinamerikanischer Musik, Häppchen und einem Gläschen Sekt in heimeliger Atmosphäre lockere Gespräche geführt wurden. Keinesfalls „abgehängt“ vom Geschehen in der Stadt war das Holzland Metzger in der Fabrikstraße. Das Kreissparkassenzügle pendelte zwischen Stadtmitte und Fabrikstraße hin und her. Wer die Strecke zu Fuß gehen wollte, der konnte sich unterwegs bei den Harmonikafreunden im Dettinger Park mit neuem Wein und Zwiebelkuchen stärken.