10. Bundesehrenpreis für die Hochdorfer Kronenbrauerei – Hopfenfest am 2. & 3. September

× Erweitern Hochdorfer Kronenbrauerei Eberhard Haizmann, Geschäftsführer der Hochdorfer Kronenbrauerei, Bundesminister Christian Schmidt, Katharina Haizmann, Braumeisterin und Geschäftsführung, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer. (Foto: von links)

Die Hochdorfer Kronenbrauerei wurde für ihre hervorragende Gesamtleistung in Berlin vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zum 10. Mal mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet. Hochdorfer hatte bei der Qualitätsprüfung für Bier der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) eines der besten Gesamtergebnisse erzielt.

Die Hochdorfer Kronenbrauerei in Nagold zeichnet sich durch traditionelle Brauverfahren, ausgezeichnete Qualität und ein vielfältiges Sortiment aus. Natur-Aromahopfen aus dem eigenen Hopfengarten, frisches Schwarzwaldwasser und heimisches Braumalz verleihen den Bieren der Hochdorfer Kronenbrauerei ihren ausgezeichneten Geschmack. Als Familienbrauerei in der 12. Generation ist die Hochdorfer Kronenbrauerei fest in der Region verwurzelt und braut mit Leidenschaft. Die Hochdorfer Kronenbrauerei garantiert durch traditionelle Brauverfahren mit modernster Technik und höchsten Qualitätsansprüchen einen vollkommenen Biergenuss.

Top-Ergebnis bei traditionsreichem Wettbewerb mit 180 Brauereien

Da sich akribische Arbeit auszahlt, wurde die Hochdorfer Kronenbrauerei für ihre hervorragende Gesamtleistung Ende Juni in Berlin vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zum 10. Mal mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet. Hochdorfer hatte bei der Qualitätsprüfung für Bier der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) eines der besten Gesamtergebnisse erzielt. An dem traditionsreichen Wettbewerb beteilig-ten sich rund 180 deutsche Brauereien mit mehr als 1.000 Bieren.

Schwarzwald Cider, green cola & Hochdorfer Sportweizen

Erfolg ist eng mit Innovation verbunden. Daher erweitert und verbessert die Hochdorfer Kronenbrauerei regelmäßig ihr Getränke-Sortiment. Neben Schwarzwald Cider Apfel, Birne und Cassis gibt es seit diesem Jahr auch green cola mit natürlichem Koffein. Ein echter Durstlöscher im Sommer ist auch das neue isotonische, alkoholfreie Hochdorfer Sportweizen. tmo

Hopfenfest 2017 der Hochdorfer Kronenbrauerei

Oldie- und Partynacht mit »Wirtschaftswunder« und

»The Beatles Revival Band«, Loungebereich, Biercocktailbar,Sa. 2. September, ab 18.30 Uhr

Familiensonntag mit »Musikverein Kressbronn«, »Honk & Blow« und »Veteranenkapelle Bondorf«, Kinderprogramm, reichhaltigem Speisenangebot, So. 3. September ab 10.15 Uhr

