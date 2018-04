10 Jahre, 800.000 Euro und 1.800 Operationen

× 1 von 3 Erweitern Moritz (46 von 72).JPG Vertreter der Partner der Philippinen überreichen Help! - Wir helfen! eine Ehreurkunde als Danksagung. × 2 von 3 Erweitern Moritz (30 von 72).JPG Auch Schirmherr und Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch-Hall Hermann-Josef Pelgrim drückt Help! - Wir helfen! seine Wertschätzung aus. × 3 von 3 Erweitern Moritz (37 von 72).JPG Zufriedene Gesichter bei den ca. 200 Gästen des Abends. Prev Next

Der gemeinnützige Verein Help! - Wir helfen!, kümmert sich um kranke und körperlich behinderte Menschen auf der ganzen Welt. Den Schwerpunkt der Tätigkeit, hat der Verein auf Kinder, die mit einem Gaumen- und Lippenspalt zur Welt gekommen sind gelegt. Vergangenen Sonntag, dem 22. April 2018, feierte Help! - Wir helfen! sein zehnjähriges Bestehen mit der grandiosen Benefizgala „Gipfel der Sterneköche“ im Schwäbisch-Hällischen Neubausaal.

Der Abend begann in entspannter Atmosphäre in Begleitung durch das Haller Saxophonquartett Richard Beißer. Nach Einlass servierte Hohenloher Schaumweine Hans-Jörg Wilhelm einen erfrischenden Schaumwein, mit sanfter Quitte-Birne-Note. Anschließend wurden die Gäste durch Vereinsmitglieder an ihre Plätze begleitet.

Nach einer kurzweiligen Begrüßungsrede durch Herrn Zeisberger und der Vorstellung der Gäste und Künstler, entführte Kristina Safrany begleitet von ihrem Mann Uwe Köhler-Safrany am Klavier auf eine musikalische Zeitreise von den 50er Jahren bis zur Neuzeit.

Humorvoll und elegant leitete anschließend die bekannte SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein zum ersten Gang über, serviert durch die Schüler der Landesfachschule in Bad Überkingen und geleitet von Restaurant und Hotelmeister Thomas E- Goerke.

Zubereitet wurde die Vorspeise Fjordforelle mit Kohlrabi und Estragon durch den Sternekoch Sebastian Wiese des Hotels & Restaurants Amtshaus in Mulfingen-Ailringen. Dazu reichte das Weingut Keil einen Heuholzer Dachsteiger 2016er Grauburgunder Kabinett Trocken.

Zur Überbrückung der kurzen Wartedauer zwischen den Gängen verzauberte Alexander Straub im wahrsten Sinne des Wortes die Zuschauer. So ließ der Zauberweltmeister eine Banane verschwinden, die Kreuz Sieben eines Kartenspiels auftauchen und einen Tisch wie von Geisterhand schweben. Nicht minder begeistert waren die Gäste auch durch den ersten Zwischengang - auf der Haut gebratenes Zanderfilet mit lauwarmem Linsengemüse an Balsamico-Vinaigrette. Thomas Wolf, der bereits in dritter Generation das Hotel und Restaurant Landhaus Wolf – Restaurant und Eisenbahn in Schwäbisch-Hall Hessental führt, überzeugte auf ganzer Linie. Auch der dazu servierte Neipperger Weißburgunder trocken 2016er bereitgestellt durch das Weingut Graf Neipperg überzeugte nicht minder.

Mal laut, mal leise, aber immer kräftig in der Klangfarbe der Stimme fing Marc Marshall das Publikum ein und sorgte für den ein oder anderen Gänsehautmoment. Man fühlte sich schon wie unter Freunden, als Faber-Schrecklein anschließend die Bühne betrat, Marshall herzlich umarmte und den zweiten Zwischengang, bereit gestellt durch die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall und verarbeitet von Michael Oettinger, Inhaber des Oettinger Restaurants im Hotel Hirsch in Fellbach, ankündigte. Die Bäckchen des Hällischen Landschweins, mit Zwiebelquiche, Bärlauch, Morcheljus und gerauchten Kartoffeln begeisterten vom ersten Biss an. Der Nordheimer Heuchelberg 2017er Spätburgunder QbA trocken vom Weingut Rolf Willy rundete das Gesamtergebnis perfekt ab.

Bevor anschließend der Hauptgang, zubereitet von Boris Rommel, serviert wurde sprach Oberbürgermeister und Schirmherr Hermann-Josef Pelgrim seine Wertschätzung für Help! – Wir helfen! Vertreter von den Philippinen und aus Nigeria richteten Dankesworte an den gemeinnützigen Verein, der beispielsweise nach dem schweren Tayfun Haiyan 2013 vielen Menschen wieder eine Lebensgrundlage bot und so Hilfe zur Selbsthilfe leistete und überreichten hierzu entsprechende Urkunden. Zu Tränen rührte auch der nigerianische Pater Josephat Nwankwo, als er ein afrikanisches Loblied als Dankeschön für die Unterstützung durch Help! - Wir helfen! zum Besten gab.

In gelöster Stimmung wurde im Anschluss das Hohenloher Kalbsfilet im Tramezzini-Mantel angereicht und sorgte für strahlende Augen und zufriedenes Gemurmel bei den Gästen. Der dazu gereichte Neckarsulmer Scheuerberg 2012er Lemberger Steinkreuz VDP des Weinguts Drautz-Able unterstützte den zarten Geschmack des Kalbsfilets im genau richtigen Maße.

Nachdem Faber-Schrecklein und Rommel die genaue Zusammensetzung des Tramezzini-Mantels erläuterten, begeisterte Marshall unter anderem auch mit seinem Song „Glaub an mich“ erneut das Publikum.

Marco Akuzun zauberte den letzten Gang des Tages auf den Tisch und mit seinem Zusammenspiel aus Rhabarber, Himbeere, Valrhona Ivoire, Piemonteser Haselnuss und Limonenkresse auch ein Lächeln in die Gesichter der Gäste. Immer wieder erhob sich lautes Lob über das schmackhafte Essen und den hervorragenden Hohenloher Pyrus Birnenschaumwein, trocken, 2015, serviert durch Hohenloher Schaumweine, Hans-Jörg Wilhelm und rundum verlauteten positive Stimmen bzgl. der gesamten Veranstaltung.

Den Abschluss des Tages bildete die Verabschiedung durch Herrn Zeisberger, der unter dem Motto „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ das Publikum dazu anregte Mitglieder des Vereins zu werden und das große Lob an alle Beteiligten. Im Hinausgehen wurde ein geselliges Get-Together angestrebt, mit Köstlichkeiten der Brennerei Strecker, dem erstes Hohenloher Edelbrand-Sommelier, Ralf Strecker, sowie feinsten Kaffeespezialitäten von Hochland.

Fünf Köche, sechs Sterne, vier engagierte Künstler und hunderte helfender Hände stellten eine überzeugende Veranstaltung in eigener Sache auf die Beine und begeisterten in vollem Maße.

Der Verein:

Help! - Wir helfen! sagen: der Name ist Programm:

HELP steht für den Hilferuf, der allen fast täglich im Fernsehen, Radio oder in der Zeitung begegnet.

Nach einer kurzen Zeit der Prüfung ob und wie geholfen werden kann, kommt die Antwort: Wir helfen!

Der Verein wurde am 17.04 2018 in Schwäbisch Hall von 17 Mitgliedern gegründet. In diesen 10 Jahren konnten über 1800 Menschen mit körperlichen Behinderungen, vor allem Kindern mit Gaumen- und Lippenspalten die notwendigen Operationen ermöglicht werden und durch diese Hilfe zur Selbsthilfe eine bessere Lebensperspektive eröffnet werden. Dafür und für Katastrophenhilfe wurden inzwischen knapp 800.000€ eingesetzt. Das besondere des Vereins ist, dass Spendengelder zu 100% dort vor Ort ankommen, wo sie gebraucht werden. Das wird dadurch sicher gestellt, dass alle Tätigkeiten im Verein ehrenamtlich sind und trotzdem anfallende Kosten z.B. für Flyer, von Fördervereinen getragen werden. Die Mitgliederzahl ist inzwischen auf 547 gestiegen.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur 12€ pro Jahr.

Stimmen zum Verein:

Thomas E. Goerke, Paul.Kerschensteiner-Schule: „Auch wir unterstützen Help! - Wir helfen! Wir wollen dazu beitragen, dass möglichst viele betroffene Kinder und Jugendliche ein menschenwürdigeres Leben erwartet.“

Bernhard und Hanne Stickel, Wäscherei Stickel: „Wir unterstützen Help! – Wir helfen!, weil wir sehen, was mit unserer Samaritaspende geschieht. Das Lächeln eines Kindes nach eriner Cleft-Operation ist der wunderbarste Dank dafür. Durch großes ehrenamtliches Engagement der Mitglieder kann der Verein viel bewegen.“

Volker Dürr, Hotel Hohenlohe: „Help! - Wir helfen! e.V. hat durch seine Unterstützung und Hilfe bereits sehr viel Positives getan und etlichen Menschen geholfen. Daher haben wir gerne die Benefizgala mit unserer Spende unterstützt. Wir hoffen, damit einen Beitrag zu leisten dass auch weiterhin viel Gutes für Menschen in Not bewirkt werden kann.“

Lilia Jost und Anna Zibert, DEKOline Jost & Zibert: „Wir von DEKOline freuen uns und sind stolz Help! – Wir helfen! unterstützen zu dürfen. Jeder Mensch zählt und verdient die gleiche Chance. Und was für uns als selbstverständlich erscheint, ist in den armen Regionen dieser Welt unerreichbar. Wir finden es toll, dass es Menschen gibt, die die Welt ein Stück besser machen!“

Valrhona: „Helfen kann so lecker sein.“

Haller Tagblatt, der Zeitungsverlag: „Der Zeitungsverlag fördert Help! – Wir helfen!, weil wir an der Seite unserer engagierten Leser stehen und auch dazu beitragen möchte, die Welt besser zu machen.“

Moritz, Ingo Eckert: „MORITZ – Das Stadtmagazin hat ein großes Herz für Kinder und unterstützt schon seit Jahren mit Freude das herausragende Engagement von Help! – Wir helfen! Weiter so! Wir bleiben als euer Partner gerne dabei.“

Ellen Brenner, querformat, die Werbeagentur: „Wir arbeiten seit Jahren ehrenamtlich für Help! – Wir helfen!, weil es uns ein Anliegen ist, zumindest einiger der Kinder zu unterstützen, denen es nicht so gut geht wie unseren eigenen.“

Simone Layda, Wiebke Bißwanger und Team, Kochendörfer Druckerei + Verlag GmbH: „Wir unterstützen Help! – Wir helfen! seit vielen Jahren. Das Engagement von Herrn Zeisberger mit seinem Team ist unvergleichlich und jede Unterstützung wert. Bei unserer Zusammenarbeit sehen wir, was dieser Einsatz für die Kinder durch eine Cleft-Operation an neuer Lebensqualität mit sich bringt.“