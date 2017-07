12 000 Besucher beim Baustellenfest auf dem BUGA-Gelände

× 1 von 2 Erweitern BuGa-Gelände × 2 von 2 Erweitern Baustellenführung BuGa Prev Next

Schon zum ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrerin Esther Sauer und Peter Seitz zum Beginn des BUGA-Baustellenfests saßen 300 Menschen auf Bierbänken vor der Bühne auf der Karl-Nägele-Brücke und sangen gemeinsam den Kanon „Lobet und preiset ihr Völker“.

Bis zum Ende des dritten Baustellenfests um 17 Uhr schauten sich etwa 12 000 Besucher bei strahlendem Sonnenschein das Gelände der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 an und lernten erstmals auch den schon weitgehend angelegten Neckaruferpark im Wohlgelegen mit seinem 600 Meter langen Holzsteg kennen. Er erschließt eine gänzlich neue Atmosphäre direkt am Wasser und begeisterte die Besucher. „So schön haben wir das nicht erwartet“, sagte eine Besucherin ganz überrascht beim Gang über den Steg.

Unter den Besuchern waren auch viele Familien mit Kindern, die auch gerne bei den vielfältigen Angeboten mitmachten und sich schminken ließen oder auf der Kalistraße mit Kreide nach Herzenslust malten. Wie auch in den Vorjahren war das Baggerfahren besonders beliebt. Viele Besucher kamen mit dem Fahrrad und erkundeten damit auch gleich das Gelände. Auch der Neckar war mit dem Angebot, sich im „stand up paddling“ zu versuchen, dieses Jahr erstmals direkt einbezogen.

Bis zum späten Nachmittag starteten knapp 20 Führungen, bei denen BUGA-Mitarbeiter Gruppen das Gelände zeigten und Fragen beantworteten. „Die Besucher sind sehr neugierig und zeigen großes Interesse an der Bundesgartenschau“, fasst BUGA-Geschäftsführer Hanspeter Faas den Tag zusammen. „Die Stimmung ist sehr positiv, locker und entspannt“. Es sei zu spüren, dass die Menschen sehr gespannt sind auf die Bundesgartenschau und sich schon jetzt darauf freuen. „Wir erleben eine hohe Zustimmung.“

Bereits am Samstagabend feierten 4000 Menschen begeistert die Wiedereröffnung der Karl-Nägele-Brücke und beschlossen den entspannten Abend bei einem Feuerwerk, das vom Hafenpark aus auf dem Bundesgartenschaugelände abgeschossen wurde. Zuvor hatten Verkehrsminister Winfried Hermann und Oberbürgermeister Harry Mergel die Brücke mit dem Durchschnitt eines Bandes symbolisch eröffnet. Sie wird am Montag früh für den Verkehr freigegeben. Bereits seit Samstagabend ist die Kalistraße für immer gesperrt, um zurückgebaut und in den Neckaruferpark integriert zu werden.